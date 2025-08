Come può giocare Simon Sohm nella Fiorentina di Pioli

Simon Sohm è pronto a firmare per la Fiorentina: tutto definito per il passaggio del centrocampista svizzero dal Parma alla squadra gigliata, La ricerca di un mediano da parte della dirigenza viola è così giunta al termine, con un elemento muscolare che si aggiunge ad una linea piena di qualità.

Come giocherà Sohm

Partendo dal 3-4-2-1 o 3-4-1-2 che abbiamo visto nelle primissime uscite con Stefano Pioli in panchina, possiamo senza dubbio collocare Sohm nella cerniera centrale, al fianco di Fagioli, oppure da dirimpettaio di Mandragora in uno schieramento che preveda anche un vertice basso, come il 3-5-2. Difficilmente, invece, il suo raggio d'azione verrà avanzato sulla trequarti, già affollata e già oggetto di una ricerca sul mercato.