Marchini: “Mercato nel segno della continuità. Il muro su Comuzzo il miglior segnale”

Il voto al mercato della Fiorentina è 7. Tendente al 7,5. La società viola ha continuato il trend del mercato estivo. Quasi tutti i calciatori arrivati in viola, giocavano in squadre superiori alla Fiorentina e in orbita nazionale italiana. Manca un vice-Kean, anche se Zaniolo farà quel ruolo, in più c'è il giovane Caprini. Il passo in avanti è comunque netto rispetto al passato. L'operazione più grande è stata quella di non cedere Comuzzo di fronte alle cifre da capogiro che offriva il Napoli. E' una Fiorentina, non perfetta, ma intrigante, quella che si presenterà contro l'Inter lunedì a San Siro.