Marchini: “Meglio i 3 punti del delirio, ma bisogna ancora trovare la quadra”

Le difficoltà nel gioco - "Da quando la Fiorentina ha perso Adli , ha perso verticalità nel gioco e se poi non fai giocare nella posizione adatta il suo 'sostituito' o 'compagno' Fagioli, poi diventa un problema. Dal mercato hai perso tutti gli esterni, perciò alla fine era inevitabile andare a 3 a centrocampo. Con il 3-5-2, Palladino ha cercato di fare più densità e il gol è il manifesto di questo stile di gioco. Dodo e Gosens ora hanno 20 metri in più ed infatti il tedesco ha ritrovato la rete. Un gol segnato dai 'quinti'. Il 3-5-2 potrebbe essere il nuovo modulo da cui la Fiorentina può ripartire, anche per creare più gioco, visto che non ha i giocatori per giocare a 4 a centrocampo".

Zaniolo e Beltran limitati dallo stile di gioco

La partita degli attaccanti - "La partita di Zaniolo e Beltran è stata di sacrificio. Zaniolo va ringraziato perchè non è quello il suo stile di gioco, lui avrebbe bisogno di campo ed invece si trova spesso spalle alla porta. La situazione in attacco è emergenziale e le alternative sono queste finché non torna Kean. Anche se è evidente che non è lo stile di gioco adatto alle loro qualità. Zaniolo tornerà utile alla Fiorentina, ma non in questa posizione. Beltran per come si danna in campo merita gli applausi, vero che ha sbagliato il rigore ma per come si applica in campo va solo che apprezzato".