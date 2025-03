Malusci: “La Fiorentina non ruba l’occhio, ma non lo fa nessuno. Ci manca Adli”

Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato così della vittoria risicata della Fiorentina contro il Lecce: "Ieri sera non mi sono divertito, ma l'importante era portare a casa i tre punti dopo settimane turbolente sulle questioni dell'allenatore e delle sconfitte. Il gioco non c'è mai stato, ma andando ad analizzare il campionato difficilmente ci sono squadre che ti rubano l'occhio o per cui pagherei il biglietto. Solo in maniera sporadica ci siamo divertiti, e anche le otto vittorie consecutive sono venute di carattere. In questo momento qui la Fiorentina è questa, Palladino lo sa, giovedì c'è una partita in un ambiente difficile e in campionato ce ne saranno tre di fila devastanti: il gioco fatica ad arrivare ma arriverà.