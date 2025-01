Marchini: “Kayode? Non era un’operazione da fare ora. Man mi convince a metà”

Kayode

Man potrebbe essere il giocatore più vicino a vestire la maglia viola. Kayode? Questa non era un'operazione da fare ora. Era meglio farla in estate. Sono perplesso, perché adesso devi trovare un'alternativa a Dodò. Leggo il nome di Fortini, ma il rischio è che faccia la stessa fine del terzino che è appena andato via. Non capisco se questa operazione potrà aiutare la crescita della squadra di Palladino. In questa stagione Kayode ha pagato alcune situazioni che non dipendevano da lui. Le priorità erano diverse. Spero che la Fiorentina voglia investire con i soldi del terzino classe 2004. In ogni caso non avrei fatto questa operazione adesso, ma in estate. Dodò in questo periodo sta soffrendo e poteva essere una buona occasione per far giocare Kayode. In questo momento non c'è un vice-Dodò.