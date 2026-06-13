Il giornalista, Giampaolo Marchini, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Ingaggi e squadra competitiva possono convivere. E su Paratici…”
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Marchini: “Ingaggi e squadra competitiva possono convivere. E su Paratici…”
Le parole del giornalista, Giampaolo Marchini, sulla situazione in casa Fiorentina e la conferenza in programma di Paratici
Ascoltando le parole, sembra tutto in mano alla società viola. Giuseppe Commisso non sembra volersi tirare indietro. La Fiorentina è un club di storia e tradizione. In questo momento c'è solo da limitarsi a definire la situazione. Un incontro c'è stato, ma niente di clamoroso o scandaloso per questo "caffè". La cosa certa è che ci sono stati di colloqui tra Paratici, Ferrari e la famiglia Commisso. Quindi a breve capiremo come si muoverà la Fiorentina.
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Abbattimento del monte ingaggi, ma squadra competitiva?—
Penso che possano andare di pari passo. Ci sono giocatori che hanno un ingaggio robusto e nell'ultima stagione hanno dimostrato di non fare la differenza. Sono state anche costruite delle squadre con grande conoscenza dei giocatori e del mercato, senza essere i più pagati. Piccoli è stato un'emblema della situazione viola di quest'anno. Poi torneranno anche tanti giocatori alla base. Bisognerà capire le intenzioni della dirigenza e della proprietà.
Sulla conferenza di Paratici in programma—
Auspico che ci sia tanta chiarezza, su tanti temi: dagli obiettivi stagionali, alle scelte della società. Che si parta da lì per capire tutto il resto. Non mi posso di accontentare di sentire "di fare meglio della scorsa stagione", perché non esiste e poco ci vorrebbe.
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