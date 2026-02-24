Marchini: “Ecco quando ha svoltato Ranieri. Fagioli può diventare universale”

"Mi aspettavo una partita di sofferenza, come del resto è stata. Fagioli fa parte di quelle grandi individualità che ha la Fiorentina, e se ha questi colpi può essere un giocatore universale. Il giallo di Dodò arriva sull'onda della simulazione di Bastoni, un contatto c'è stato, ma non era abbastanza. La svolta di Ranieri è stata quando il ragazzo ha detto no alla cessione, nonostante ci fossero state delle opportunità a gennaio. La sua storia a Firenze è nata con Montella, non si è mai vergognato di sporcarsi le mani, e di andare a giocare in prestito. Questa esperienza lo ha aiutato in questo frangente, essere capitano era forse troppo complesso. Ndour sembrava impacciato, voleva ma poi si girava e dava la palla indietro. Invece ieri ha dimostrato di avere qualcosa, un giocatore sul quale lavorarci."