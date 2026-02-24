Galbiati: “Harrison prezioso, un applauso a Ranieri. Partita da chiudere prima”

Secondo Galbiati, la Fiorentina ha disputato un primo tempo di grande superiorità, con un Pisa apparso nettamente inferiore sul piano tecnico. Proprio per questo, però, i viola avrebbero dovuto chiudere prima la partita cercando con maggiore convinzione il raddoppio. «I tre punti erano fondamentali - il senso del suo intervento - ma la squadra li ha quasi sentiti troppo, come un peso da difendere, invece di provare ad archiviare la gara».

Nella ripresa il Pisa ha cambiato qualcosa con le sostituzioni, ma senza creare reali pericoli: De Gea non è stato chiamato a interventi decisivi, mentre la Fiorentina ha avuto le occasioni per segnare il secondo gol. Il problema, per Galbiati, resta la gestione: «La squadra fatica ad amministrare e si lascia prendere dalla paura».