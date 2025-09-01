Sull'assetto dell'attacco gigliato—
"Kean e Piccoli insieme? La vicinanza di Piccoli può aiutare Kean, semmai l'interrogativo è il ruolo e la presenza in campo di Gudmundsson. Nel 3-5-2 con a centrocampo Nicolussi Caviglia e Fagioli, un "sacrificato" davanti deve esserci. In quel caso, puoi mettere Kean-Gudmundsson o Kean-Piccoli davanti, ma non tutti e tre insieme".
Su Kouadio—
"Diciamo sempre che non facciamo giocare i giovani, allora perché contestare il suo ingresso in campo di ieri? IL SUO VOTO Serve equilibrio. Pioli lo vede sempre in allenamento, se ha avuto fiducia in lui ci sarà un motivo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA