Marchini: “Ecco cosa non funziona in mezzo. Piccoli con Kean? Sì, a un patto”

Il parere del noto giornalista.
Redazione VN

Il noto giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli.

"Credo che la Fiorentina con quell'assetto in mezzo al campo non funzioni. Contro il Torino, anche Gudmundsson non ha brillato, ma il vero tema è che servono in campo giocatori come Fagioli e Nicolussi Caviglia, i quali creano più gioco, a differenza di Mandragora e Sohm. Nella ripresa contro il Torino è andata meglio proprio per l'ingresso di Fagioli".

Sull'assetto dell'attacco gigliato

  

"Kean e Piccoli insieme? La vicinanza di Piccoli può aiutare Kean, semmai l'interrogativo è il ruolo e la presenza in campo di Gudmundsson. Nel 3-5-2 con a centrocampo Nicolussi Caviglia e Fagioli, un "sacrificato" davanti deve esserci. In quel caso, puoi mettere Kean-Gudmundsson o Kean-Piccoli davanti, ma non tutti e tre insieme".

Su Kouadio

  

"Diciamo sempre che non facciamo giocare i giovani, allora perché contestare il suo ingresso in campo di ieri? IL SUO VOTO Serve equilibrio. Pioli lo vede sempre in allenamento, se ha avuto fiducia in lui ci sarà un motivo".

 

 

