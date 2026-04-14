Il giornalista Giampaolo Marchini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della partita vinta dalla Fiorentina contro la Lazio. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “De Gea ancora un punto fermo. Piccoli? Gli manca una cosa”
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Marchini: “De Gea ancora un punto fermo. Piccoli? Gli manca una cosa”
I voti di Giampaolo Marchini
Tre mesi fa su De Gea sarei stato in difficoltà, adesso dico che deve essere uno dei pilastri del prossimo anno. C'è tanto di lui nel momento positivo della Fiorentina, così come nella passata stagione. Gosens? Al di là del gol, ha fatto una partita di grande sostanza. Anche la diagonale nel finale è stata fondamentale. Piccoli ha fatto una partita di grandissimo sacrificio, ricevendo pochi palloni. Ma quei pochi palloni non li teneva. Gli manca ancora quella leggerezza nel piede. Poi è un ragazzo che soffre particolarmente qualche mugugno. Che sia chiaro, se parte Kean me lo terrei, ma non come titolare.
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