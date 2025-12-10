Andrea Mandorlini ha commentato ai microfoni di A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno il momento drammatico della Fiorentina, reduce da settimane difficilissime e attesa ora dalla sfida decisiva contro il Verona.
Mandorlini: “Capitano? Le cose possono cambiare. Le priorità di questa Fiorentina”
«Nessuno si aspettava queste performance. Anche nei grandi club possono capitare momenti così», ha spiegato Mandorlini, che ha poi lodato l’atteggiamento dell’Hellas: «Ho visto il Verona con l’Atalanta: hanno fatto una grande partita agonistica contro una squadra che ieri ha battuto il Chelsea campione del mondo».
Guardando ai viola, Mandorlini individua comunque valori importanti: «Nella Fiorentina vedo esperienza, penso soprattutto a Gosens». Poi un passaggio sul tema fascia: «Il capitano è una figura importante, ma si sceglie durante l’anno. Ci sta che le cose possano cambiare: è l’ultimo dei problemi».
La ricetta per uscire dalla crisi è chiara: «Ora bisogna essere brutti, sporchi e cattivi. Se non lo fai col Verona rischi grosso. Devi calarti nella realtà della lotta».
Infine, Mandorlini sgombra il campo da equivoci sulla Conference League: «Non la vedo come un intralcio. Giocare in Europa è motivo d’orgoglio anche per la società».
