Malusci: “Serve pazienza con Grosso, la Fiorentina è ancora in costruzione”

Intervenuto al Pentasport. L'ex calciatore viola ha detto la sua sul mercato futuro della Fiorentina e su Fabio Grosso

Redazione VN 24 giugno - 14:30

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Alberto Malusci ha parlato della ricostruzione della Fiorentina parlando del mercato e delle recenti aggiunte nello staff tecnico:

“Paratici, oltre ad essere stato in una grande società, è un uomo che ha lavorato tanto all’estero. Ha fatto bene dov’è andato e, portandosi i suoi uomini a Firenze, spero che possa fare lo stesso. Magari riesce a trovare un prospetto forte nascosto ai radar. Credo anche che all’interno debbano esserci figure che si conoscono. L’anno scorso questa cosa è mancata: se arrivano questi collaboratori sono soltanto valori aggiunti. Da quando hanno firmato Paratici e Grosso sono il loro primo tifoso e spero che riescano a ricostruire la squadra come meglio crederanno”.

"È ovvio che adesso sia impossibile competere con l’Inghilterra. Quindi siamo costretti ad andare nei campionati meno blasonati per trovare giocatori che possano permettere a Grosso di creare un bel gioco.

Sul mancato addio di Beltran al River: “Egoisticamente parlando avrei preferito che potesse tornare in patria, però capisco anche il calciatore. Capisco che le sue aspirazioni siano quelle di rimanere in Europa ancora un po’. Però, allo stesso tempo, devi guardarti allo specchio e capire se effettivamente sei in grado di stare a questi livelli”.

Sulle prospettive di mercato viola — “Cancellieri è un buon profilo che potrebbe starci qui a Firenze, mentre su Kostic il discorso è più particolare. Mi piace come giocatore, bisogna vedere se la Fiorentina può permetterselo e capire i costi dell’operazione. Per me il suo arrivo potrebbe portare ad un'annata di riscatto. Per me sono due giocatori valutabili per la Fiorentina. Poi non è facile operare e scegliere: i soldi non sono del direttore e inoltre deve fare fronte a tante situazioni. Detto questo, per me questi due giocatori sarebbero utili alla Fiorentina”.

“Per sostituire Dodô serve un profilo forte. Hai avuto per tanti anni un giocatore che ha fatto molto bene, ti serve un bel prospetto e, se devi spendere una cifra importante, vale la pena fare una valutazione. Koleosho mi ha impressionato molto, sta crescendo molto bene, ha qualità importanti e lo vedo bene come esterno alto a sinistra."

"Per me Sohm andrebbe rivalutato, non è il calciatore che abbiamo visto lo scorso anno. In questo momento la rosa in mezzo al campo è molto folta, però secondo me è da valutare. Non mi sembra quel flop che abbiamo visto qui. Ricordiamo anche che ha sofferto molto a livello psicologico e anche questo non è cosa da poco. Se vai a valutare il pacchetto complessivo del giocatore, ha sì delle fragilità, ma non è da scartare categoricamente”.

"Volpato è un bel giocatore ma 20 milioni sono eccessivi. Se dovessi scegliere fra lui e Koleosho prendo il secondo, aspetto economico a parte. Se Kean rimane, la questione principale rimangono gli esterni e un centrale difensivo. Se fossi un direttore mi focalizzerei su questo."

"Diamo tempo a Grosso" — "La difficoltà più grande che avrà Grosso sarà che inizierà con una squadra in costruzione e ancora non completa. C'è quindi il rischio che ti trovi a lavorare con giocatori che poi ad Agosto non sai se rimangono a Firenze o se partiranno. Quindi non allarmiamoci se ci stanno difficoltà iniziali. Anche se a Firenze non c'è mai tempo, in questo caso c'è bisogno di dare a Grosso e a Paratici pazienza per ricostruire. Firenze può e deve aspettare però non aspetterà per tanto. Per lavorare bene serve un gruppo snello e in questo momento con tutti i giocatori che ti rientrano ti servirebbe tutto il Viola Park."