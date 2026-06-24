Damiani: “Kean e De Gea? Sul mercato è difficile trovare di meglio”

“Paratici grande dirigente con grande esperienza, però serve anche un po’ di benzina. Bisogna capire le disponibilità e il budget che avrà a disposizione. Sicuramente la Fiorentina dovrà puntare sui giovani e non può fare altrimenti. Quando hai tanti giocatori in rosa con stipendi molto alti devi poi trovare il modo di smistarli. Poi le proprietà straniere non hanno sicuramente dato una mano. Koleosho è un ragazzo con qualità interessanti, bisogna dargli fiducia e opportunità per crescere. Bisogna vederlo alla prova in una squadra come la Fiorentina che si porta dietro tanta pressione.