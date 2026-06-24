Damiani: “Kean e De Gea? Sul mercato è difficile trovare di meglio”

Ospite al Pentasport, l'intermediario di mercato ha detto la sua sulle prospettive future del mercato viola
Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'intermediario di mercato Oscar Damiani ha parlato del mercato della Fiorentina:
“Paratici grande dirigente con grande esperienza, però serve anche un po’ di benzina. Bisogna capire le disponibilità e il budget che avrà a disposizione. Sicuramente la Fiorentina dovrà puntare sui giovani e non può fare altrimenti. Quando hai tanti giocatori in rosa con stipendi molto alti devi poi trovare il modo di smistarli. Poi le proprietà straniere non hanno sicuramente dato una mano. Koleosho è un ragazzo con qualità interessanti, bisogna dargli fiducia e opportunità per crescere. Bisogna vederlo alla prova in una squadra come la Fiorentina che si porta dietro tanta pressione.
Con Comuzzo, è un giocatore che nella difesa a 3 può far bene. Bisogna credere in lui e accettare anche un suo errore senza lanciarsi in critiche. Allo stesso tempo, se non hanno la forza di reagire non hanno ancora la capacità di stare nel nostro campionato. De Gea è un portiere forte che ha fatto bene, però è difficile trovare un sostituto a basso costo. Spero possa rimanere per mantenere alto il livello della squadra.