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Malusci ruggisce: “Con la Juve gara diversa. La Fiorentina lo deve alla città”

Alberto Malusci oggi
Alberto Malusci suona la carica in vista della sfida di somani fra Juventus e Fiorentina. L'ex viola dice la sua anche sull'attualità
Redazione VN

L'ex viola Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato così del momento della Fiorentina:

Con la Juve non può essere una gara come le altre. Lo devono alla città e ai tifosi dopo un'annata del genere. Mancano due partite e devono fare qualcosa che non si è vista fino ad adesso. Futuro? Mi conforta aver preso un direttore sportivo molto forte. Mi aspetto un grande lavoro da parte sua. E con le sue competenze spero che riesca a piazzare i tantissimi esuberi. Non mi aspetto spese folli, dopo i 100 milioni spesi nella scorsa estate, però. Mi auguro vivamente che arrivino giocatori importanti, ma non è così scontato.

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