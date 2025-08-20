Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul mercato viola
Beltran è stato un calciatore che non ha espresso il suo reale valore a Firenze. Prima l'inserimento, poi la collocazione, alla fine il matrimonio non ha funzionato. Ha spesso inseguito gli avversari al posto di segnare. Mi aspetto diverse uscite in questo fine di mercato, ci sono tanti esuberi alla Fiorentina. Inutile piangere sul monte ingaggi. Quei giocatori li hai presi te e quei contratti li hai firmati te. Pioli sta cercando giocatori funzionali per il suo stile di gioco, come ha dichiarato oggi in un'intervista (LEGGI QUI ndr). Dodo? L'ho visto molto attivo nella fase offensiva, ha un ruolo diverso dall'anno scorso. L'ossatura è rimasta la solita dello scorso anno. Parliamo comunque di un qualcosa di non banale. Bravo Pioli a sapersi adattare e a credere nei giocatori già in rosa. A Old Trafford ho visto segnali importanti. Polissya? Le squadre vengono a giocare la partita della vita. Per questo servono giocatori di personalità. Domani, mi aspetto una partita pronti via, 3-0. Poi, subito con la testa a Cagliari. Domenica deve essere la falsa riga di quanto farai domani sera. Giovedì prossimo devi metterti nella condizioni di entrare in campo con la più grande serenità possibile. Nel mezzo, ricordiamolo, c'è il campionato. Richardson? E' un giocatore che sa giocare a calcio. Ha delle caratteristiche particolari. Per fare il trequartista servirebbero forse giocatori più brevilinei. Con quelle caratteristiche lo vedo più basso. Una cosa è certa: ha visione di gioco, ma va collocato in campo. E' un giocatore di valore, ma deve fare un po' il salto. Fossi in lui, farei un passettino indietro per giocare con continuità e acquisire fiducia. Agonismo? Ogni giocatore ha la sua indole in campo.
