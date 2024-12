Malusci non ha dubbi: “Con l’Empoli va rinviata, troppo difficile giocare”

E' un Alberto Malusci ancora provato, quello che è intervenuto oggi al Pentasport per parlare del malore di Bove e non solo. L'ex difensore della Fiorentina ha ricordato il precedente del 1994 in cui Stefano Pioli, dopo uno scontro di gioco, ebbe un arresto cardiaco e rimase poi ricoverato per qualche giorno in ospedale.