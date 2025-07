Malusci: “Il vice Dodò? C’è già in casa. Sottil ha qualità da top 6”

L'ex viola esalta Fortini e va controcorrente su Sottil. Per l'opinione sul centrocampo: "Preferisco Sohm a Kessiè, ecco perchè"

Redazione VN 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 14:10)

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, oggi opinionista del Pentasport, ha parlato così dei temi di casa viola ai microfoni di Radio Bruno:

"Per me Fortini è già pronto per giocare con la Fiorentina. Un altro prestito? Assolutamente no, ha già fatto un'esperienza importante l'anno scorso e ha fatto benissimo, lo vedo bene come vice Dodò anche se alla Juve Stabia ha giocato prevalentemente a sinistra. Non andrei a spendere altri soldi per il vice Dodò avendo Fortini in casa, bisogna crederci.

Kessie a me piaceva tanto al Milan, ma dopo due campionati in Arabia qualche perplessità ce l'ho anche alla luce dell'investimento pesante che andrebbe fatto sull'ingaggio. Tra Sohm e Kessie preferisco il primo, perchè è un 2001 che ha fatto bene a Parma e che ha grandi margini di crescita.

Sottil? Mi dispiace, a me è sempre piaciuto e vedo in lui delle qualità, per me ha potenzialità per giocare in una squadra da prime 6 in classifica, ma in questo momento ha bisogno di fare un passo indietro per giocare con continuità. Il modulo scelto da Pioli non l'ha aiutato perchè nel 3-5-2 fa fatica.

Beltran? Anche lui è difficile da collocare come si è visto in questi anni. Ha delle qualità, ma ci si aspettava qualcosa di diverso. Se dovesse andare via, nessuno si metterà a piangere".