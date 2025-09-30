Malusci: “Ecco chi farei giocare in Conference. I big sono troppo sottotono”

"Io mi aspetto qualcosa di diverso dalla Fiorentina. Sta a tutti migliorare, le colpe vanno divise. Dalla società, all'allenatore ed i giocatori. I big stanno facendo molta molta fatica, quando loro si accenderanno sarà una Fiorentina diversa. In questo momento la Fiorentina è piatta. I giocatori sono tutti buoni e bravi, ma alla fine quando vuoi dimostrare che sei forte devi andare in maniera decisa, andare in scivolata. Devono essere anche i giocatori a volere il salto di qualità. Mi aspetto una Fiorentina che da giovedì in poi debba avere una carta gamba, ed io in Conference farei giocare i titolarissimi, che devono buttare fuori tutto quello che hanno accumulato. Non posso pensare che dopo 92 milioni spesi la Fiorentina sia questa."