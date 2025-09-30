Viola News
Malusci: “Ecco chi farei giocare in Conference. I big sono troppo sottotono”

Alberto Malusci Fiorentina
La Conference League potrebbe essere un'occasione di riscatto per la Fiorentina, come dice Alberto Malusci
Redazione VN

Alberto Malusci al Pentasport di Radio Bruno ha detto la sua sulla Fiorentina:

"Io mi aspetto qualcosa di diverso dalla Fiorentina. Sta a tutti migliorare, le colpe vanno divise. Dalla società, all'allenatore ed i giocatori. I big stanno facendo molta molta fatica, quando loro si accenderanno sarà una Fiorentina diversa. In questo momento la Fiorentina è piatta. I giocatori sono tutti buoni e bravi, ma alla fine quando vuoi dimostrare che sei forte devi andare in maniera decisa, andare in scivolata. Devono essere anche i giocatori a volere il salto di qualità. Mi aspetto una Fiorentina che da giovedì in poi debba avere una carta gamba, ed io in Conference farei giocare i titolarissimi, che devono buttare fuori tutto quello che hanno accumulato. Non posso pensare che dopo 92 milioni spesi la Fiorentina sia questa."

