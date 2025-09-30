Bardazzi: “Ranieri? Non devono esserci personalismi. Gudmundsson camminava”

"Qui sta a tutti fare qualcosa di più. La Fiorentina non può essere la squadra che tira meno in Serie A, domenica è stata una squadra impaurita. C'è qualcosa che non va nella testa dei giocatori, che stanno dimostrando di avere certi problemi. Nessuno poteva preventivare un andamento simile della Fiorentina. In questa Fiorentina non funziona nulla, qualsiasi singolo sta giocando male. La squadra doveva lottare per grandi traguardi, e per farlo doveva fare un salto di qualità sulla tenuta mentale. Ma alle prime difficoltà si è sciolta come neve al sole. Non è possibile che i giocatori abbiano sempre un alibi. Tutti hanno responsabilità, nessuno può dirsi immune, anche l'allenatore. Prima era colpa di Palladino, prima ancora di Italiano. Non possiamo dare sempre la colpa solo all'allenatore."