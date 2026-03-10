Malusci: “A forza di dire ‘vinceremo la prossima’ è quasi finita la stagione”

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato così del momento della Fiorentina:
Delle ultime, è l'annata più difficile da capire, lo sanno solo loro dall'interno cosa è accaduto. La squadra non è mai guarita del tutto, ma dopo lo 0-3 in Polonia qualcosa sembra essersi rotto tra la partita con lo Jagellonia in casa e Udine. Con il Parma poteva essere la svolta, l'ennesima della stagione, ma purtroppo abbiamo a che fare con una squadra che non è equilibrata e particolarmente fragile. Siamo quasi alla fine del campionato e continuiamo a dire le stesse cose. Non possiamo accontentarci di essere un punto sopra la salvezza, perché la paura resta sempre e diventa difficile giocare con serenità. Cosa succederà a Cremona? E' tanto che diciamo che la Fiorentina non è abituata alla salvezza, a giocare con il coltello tra i denti, pensiamo a dire 'tanto vinciamo domenica' che ti porta ogni volta a diminuire le giornate che mancano alla fine. Un tiro in porta tra Udinese e Parma è troppo poco: tanti giocatori, quelli che dovevano farci fare il salto di qualità, hanno fallito e non riesco a dare tutte le colpe a Vanoli. Dispiace dirlo, ma siamo una squadra modesta.
