M. Masini: “Coreografia? Qualcuno più sensibile dei fiorentini. EL, si può fare”

Il cantante e grande tifoso viola Marco Masini è intervenuto questa sera al Salotto Viola su Italia 7. Ecco le sue parole: "Quando si vince 3-0 contro la Juve si gode sempre. Adesso però voglio vedere capire come si comporterà la squadra, che Fiorentina sarà. La sanzione di 50.000 euro per la coreografia? Per me lo spirito fiorentino non è mai condannabile a meno che non si facciano accuse mirate o si cada nel volgarissimo. Un'espressione che sento dire da quando sono piccolo e, quindi, figuriamoci se posso impressionarmi nel leggerla. Magari qualcuno è più sensibile. Io molto sono più abituato. Spesso sono stato preso di mira per qualcosa che ho detto o che ho cantato...".