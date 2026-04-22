L'ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato a TMW Radio:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Lucchesi: “Sarri scelta eccellente. Ma Vanoli meriterebbe il rinnovo”
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Lucchesi: “Sarri scelta eccellente. Ma Vanoli meriterebbe il rinnovo”
"Paratici se ha fatto un sondaggio sa quanto guadagna e tutto"
Sarri? Credo che sia una scelta eccellente, vuoi per lo spessore tecnico e umano, poi per coronare un sogno che Sarri non ha mai nascosto. Paratici se ha fatto un sondaggio sa quanto guadagna e tutto. Sarebbe una delle scelte migliori. Vanoli meriterebbe un'altra chance? Innanzitutto per le difficoltà che ha incontrato e l'atteggiamento professionale meriterebbe davvero il rinnovo. Ha pensato solo a tirare fuori la Fiorentina da una situazione drammatica. Non credo faccia fatica a trovare un'altra piazza dopo Firenze.
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