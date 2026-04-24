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L’opinione su Grosso: “Uomo giusto per Firenze. Vi spiego perché”

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Le parole del giornalista, Nicola Binda, ha parlato di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo che piace tanto alla Fiorentina
Matteo Bardelli Redattore 

Il giornalista Nicola Binda, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fabio Grosso come possibile allenatore della Fiorentina per il prossimo anno. Le sue parole:

A Firenze, peggio di così non possono vedere. Almeno a giocare in Europa una società del genere deve puntarci e Fabio Grosso potrebbe essere l'uomo giusto. Lo scorso anno al Sassuolo gli era stato chiesto di vincere il campionato e tornato in A. E così ha fatto. Poi, quest'anno ha ottenuto con scioltezza una salvezza che per una neopromossa non è mai scontata. E' un allenatore a cui piace far giocare bene la sua squadra. Oltre ad avere buone idee, riesce sicuramente a trasferirle in modo eccellente ai suoi giocatori.

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In quanto a pressioni, uno che ha giocato in Inter, Juventus, Palermo, che ha allenato a Bari... Le spalle grosse le ha. Certo, se prendi Sarri è più una certezza. Nel suo destino prima o poi c'è la Fiorentina. Con Grosso devi fare un lavoro di prospettiva, costruito con calma. Non mi sembra per niente un azzardo

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