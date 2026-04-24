Il giornalista Nicola Binda, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fabio Grosso come possibile allenatore della Fiorentina per il prossimo anno. Le sue parole:
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L’opinione su Grosso: “Uomo giusto per Firenze. Vi spiego perché”
Le parole del giornalista, Nicola Binda, ha parlato di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo che piace tanto alla Fiorentina
A Firenze, peggio di così non possono vedere. Almeno a giocare in Europa una società del genere deve puntarci e Fabio Grosso potrebbe essere l'uomo giusto. Lo scorso anno al Sassuolo gli era stato chiesto di vincere il campionato e tornato in A. E così ha fatto. Poi, quest'anno ha ottenuto con scioltezza una salvezza che per una neopromossa non è mai scontata. E' un allenatore a cui piace far giocare bene la sua squadra. Oltre ad avere buone idee, riesce sicuramente a trasferirle in modo eccellente ai suoi giocatori.
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In quanto a pressioni, uno che ha giocato in Inter, Juventus, Palermo, che ha allenato a Bari... Le spalle grosse le ha. Certo, se prendi Sarri è più una certezza. Nel suo destino prima o poi c'è la Fiorentina. Con Grosso devi fare un lavoro di prospettiva, costruito con calma. Non mi sembra per niente un azzardo
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