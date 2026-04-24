L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Fiorentina indefinibile quest’anno. Grosso? Ho un dubbio”
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Amoruso: “Fiorentina indefinibile quest’anno. Grosso? Ho un dubbio”
Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, sulla situazione in casa viola in vista del Sassuolo
La Fiorentina deve guardare a se stessa. Il Sassuolo è ostico, capace di sfruttare bene le proprie caratteristiche. Molto dipenderà anche dal risultato di questa sera del Napoli con la Cremonese.
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L'andata col Sassuolo—
Fosse successo ad inizio girone di ritorno l'avrei presa diversamente. Quello che non mi piaceva era l'atteggiamento dei giocatori, con poca voglia di sacrificio e rappresentare una maglia e di conseguenza anche una città. Questo mi ha lasciato tante perplessità e poche speranze. Abbiamo fatto risultati utili consecutivi quest'anno, ma con prestazioni orribili. Questa è una squadra che non ha mai dato una bella definizione di se stessa. La Fiorentina è indefinibile quest'anno.
Su Paratici—
Ormai era nell'aria che doveva arrivare un dirigente importante, ancor prima di quella situazione a Reggio Emilia. Andare a prendere uno come Paratici, che negli ultimi 15 anni è uno dei migliori ds italiani, significa che la Fiorentina ha sparato parecchio alto. E quando lo fai vuol dire che hai un modo di pensare importante. Se unisci grandi idee e grandi uomini il risultato non può essere un disastro. Se poi mi viene anche data la certezza che rimarranno loro, allora sono molto più tranquillo e penso che il futuro della Fiorentina sia grande, radioso.
Su Grosso—
È un allenatore che si sta migliorando, dal punto di vista tattico e gestionale. Ha preso un Sassuolo in B e l'ha riportato in Serie A. Ha dato continuità e ringiovanito lo spirito di alcuni giocatori che sembravano persi. A livello tattico mi piace molto, perché non tende a focalizzarsi solo su un modulo. Non ha problemi a cambiare. Ha le idee ben chiare, ma pensare che possa essere l'allenatore giusto per la Fiorentina... Aspettiamo un attimo. Io mi aspetto che la società, non avendo da rispettare il fair play finanziario, un grande mercato. Non solo dal punto di vista di soldi, ma proprio di idee. Servono 2/3 acquisti forti e questa squadra può non essere rivoluzionata completamente.
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