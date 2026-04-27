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L’opinione: “Rocchi con chi era in concorso? La situazione è surreale”

L’opinione: “Rocchi con chi era in concorso? La situazione è surreale” - immagine 1
Gianluca Rocchi è nell'occhio del clclone. L'inchiesta sul mondo arbitrale prosegue
Redazione VN

L'ex arbitro Massimilano Velotto ha parlato del caos arbitri durante Trentesimo Minuto su Italia7. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ci troviamo al cospetto di una situazione surreale, una federazione che non ha il suo numero 1, e senza il designatore. Rocchi fino a prova contraria non è colpevole, per adesso. Non so se la Procura ha dei video particolari su Rocchi, perchè dal video non si vede chi bussa. Si parla di frode in concorso, ma in concorso con chi? Rocchi e Gervasoni sono indagati, perchè non ci sono terze persone indagate? Non vorrei che qualcuno in politica stesse utilizzando il calcio per altri scopi."

Il nuovo designatore: "Si doveva restringere il cerchio, è una scelta forzata. Io conosco bene Dino (Tommasi), è una persona poco propensa all'essere esuberante, non avrà un compito arduo. Mancano poche giornate alla fine del campionato, è da 10 anni nella dirigenza del mondo arbitrale, può traghettare la commissione fino a fine stagione"

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