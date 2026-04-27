L’opinione: “Rocchi con chi era in concorso? La situazione è surreale”

"Ci troviamo al cospetto di una situazione surreale, una federazione che non ha il suo numero 1, e senza il designatore. Rocchi fino a prova contraria non è colpevole, per adesso. Non so se la Procura ha dei video particolari su Rocchi, perchè dal video non si vede chi bussa. Si parla di frode in concorso, ma in concorso con chi? Rocchi e Gervasoni sono indagati, perchè non ci sono terze persone indagate? Non vorrei che qualcuno in politica stesse utilizzando il calcio per altri scopi."