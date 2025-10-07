G.B Olivero, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv L’opinione: “Pioli naviga a vista, la Fiorentina è piena di mezzi giocatori”
news viola
L’opinione: “Pioli naviga a vista, la Fiorentina è piena di mezzi giocatori”
Secondo Olivero, la Fiorentina di Pioli deve trovare un’identità chiara e continuità, scegliendo 11 titolari e un centrocampo più equilibrato.
Quando vede la formazione e la squadra giocare sembra che Pioli stia navigando a vista e che sia alla ricerca di una quadra. Pioli ha bisogno di dare un 'identità a questa squadra nella maniera più banale: sceglierne 11 e farli giocare. Il problema è che devi far combaciare le loro caratteristiche, e in questo momento sembra la cosa più difficile. L'aggressività a centrocampo non puoi averla perché non hai i giocatori adatti. Per i giocatori che ha la Fiorentina dovrebbe giocare con centrocampo a 3: Nicolussi Caviglia regista e poi vari le mezzale, con Fagioli hai uno più di palleggio mentre con Fazzini un giocatore più offensivo. La difesa ormai è quella mentre davanti scegli Kean e poi chi affiancargli; devi iniziare a mettere un po' di ordine.
Fagioli e Gudmundsson—
Fagioli? Secondo me è un problema suo di carattere, mentre Gudmundsson semplicemente giocava in modo diverso. Ai tempi del Genoa faceva gli stessi movimenti che adesso deve fare Kean. Quindi devi accettare che anche lui faccia quel movimento perdendo il raccordo col centrocampo; il Gudmundsson di Genoa, accanto a Kean non potrai mai averlo.
Il futuro—
Non sono molto ottimista, la Fiorentina è piena di mezzi giocatori e quindi tutto dipende dal salto continuità di tutti loro. Se ciò non dovesse accadere, sempre che riesca a rimontare, può puntare al sesto/settimo posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA