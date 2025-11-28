L’opinione: “La condizione fisica preoccupa. Pioli lo vedevo troppo sereno”

"Questa è un'annata che ci ha deluso a tutti. Ai miei tempi avevamo avuto alti e bassi, semore superati, noi avevamo una squadra di ragazzi giovani. Io dalle prime partite ho visto delle prestazioni fisiche sottotono. L'AEK aveva dei giocatori datati, ma correvano il doppio. Tutti i giocatori ai quali ci eravamo affidati, come Gosens, Fagioli, Gudmundsson, Dodò, Dzeko, sono in difficoltà. Questa situazione è inaspettata, i giocatori non sono abituati a questo. La Conference quest'anno è la nostra Champions, visto il campionato, dovrebbe essere il nostro obiettivo"