Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv L’opinione: “La condizione fisica preoccupa. Pioli lo vedevo troppo sereno”

news viola

L’opinione: “La condizione fisica preoccupa. Pioli lo vedevo troppo sereno”

Pioli
La sconfitta contro l'AEK pesa sulla Fiorentina di Vanoli. L'atteggiamento di Pioli non piaceva a tutti
Redazione VN

Maurizio Restelli, ex giocatore anche della Fiorentina, ha parlato a Trentesimo Minuto su Italia7:

"Questa è un'annata che ci ha deluso a tutti. Ai miei tempi avevamo avuto alti e bassi, semore superati, noi avevamo una squadra di ragazzi giovani. Io dalle prime partite ho visto delle prestazioni fisiche sottotono. L'AEK aveva dei giocatori datati, ma correvano il doppio. Tutti i giocatori ai quali ci eravamo affidati, come Gosens, Fagioli, Gudmundsson, Dodò, Dzeko, sono in difficoltà. Questa situazione è inaspettata, i giocatori non sono abituati a questo. La Conference quest'anno è la nostra Champions, visto il campionato, dovrebbe essere il nostro obiettivo"

"Il cambio di allenatore da una sterzata alla squadra. Vanoli qualcosa sta dando sotto l'aspetto caratteriale. Pioli mi sembrava troppo sereno, e mi preoccupava molto come cosa. Il cambio era inevitabile. Vanoli spero che lavori sulla testa, sulla rabbia e la voglia di levarsi da questa situazione. Non si può arrivare sempre secondi sui palloni. Con la Juventus avevo visto qualcosa, il pari era meritato."

Leggi anche
Borghi: “La Fiorentina non è squadra, contro l’AEK ha perso meritatamente”
Martorelli: “Pradè si è preso colpe non sue. I mugugni fanno male ai giovani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA