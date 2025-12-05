Viola News
L’opinione: “Il vero problema della Fiorentina? Un vuoto dirigenziale”

I viola stanno vivendo un momento molto complicato
L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello SportPaolo De Paola parlando a Tmw Radio dice la sua sul momento complicato che sta attraversando la Fiorentina:

Dispiace vedere la squadra gigliata in questa situazione, non si può precipitare così dopo che due allenatori eccezionali come Italiano e Palladino hanno fatto quello che hanno fatto, portando pure certi risultati molto positivi. Questo, anche se sono stati criticati ingiustamente dai tifosi. Ma adesso è troppo. I problemi viola nascono da un vuoto dirigenziale che si è creato ormai in questi anni.

