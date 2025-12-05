Il giornalista Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina in vista della partita del Mapei contro il Sassuolo in programma domani. Le sue parole:
Bocci: "Alla Fiorentina serve uno psicologo. Prandelli sarebbe perfetto"
Bocci: “Alla Fiorentina serve uno psicologo. Prandelli sarebbe perfetto”
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul ruolo che manca in casa Fiorentina e quanto potrebbe servire uno come Prandelli in società
Con il Sassuolo mi aspetto qualcosa di convincente. Spero che le parole a fine partita con i tifosi a Bergamo gli abbiano aperto la mente. Tanti mali nascono a centrocampo, però io mi aspetto una difesa a quattro da ora in poi. Vanoli ha questo carattere da sergente come Conte, ma l'allenatore del Napoli vince le partite. Io credo che qui serva più uno psicologo che un allenatore: che vada a parlare prima con Fagioli e poi con Gudmundsson. A me una figura come Cesare Prandelli piacerebbe un sacco, come presenza al Viola Park in società. Il ruolo che sta facendo Claudio Ranieri con Gasperini. La coppia Kean-Piccoli non funziona e con il secondo in campo si perde completamente il primo. Insieme si frenano.
