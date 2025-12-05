Guerini: “Solo una strada per cambiare passo. Ecco cosa serve fare”

L'ex viola Vincenzo Guerini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina. Le sue parole:
La situazione è complicata e molto brutta. La Fiorentina non era ed è preparata a lottare per quella posizione. La condizione psicologica in questi casi diventa fondamentale ed è il problema principale di questa squadra. Come far scattare questo cambio di mentalità? C'è solo una strada. L'allenatore diventa importante in base a quello che riuscirà a fare dal punto di vista psicologico. In questo momento c'è da chiedere a tutte le componenti di tapparsi il naso e rimandare tutto a fine stagione. Serve fare quadrato, tutti, cercando di stare vicino a squadra, società e allenatore. Se invece continuiamo con le critiche credo che non ne usciremo. Il tifoso fiorentino ha dimostrato di poter essere spesso il 12° uomo e devo farlo anche in questo momento. Ora bisogna tirare fuori la Fiorentina, tutti insieme.
Sulla società—
Cosa devono fare gli uomini in società in questo momento? In queste situazioni serve l'allenatore e un uomo della società carismatico. Solo queste due persone servono. Al tecnico in questi casi serve una figura di riferimento. E non so chi può farlo nella Fiorentina in questo momento.
