Brovarone: “Adesso le partite valgono il triplo. Il rodaggio è finito”

Bernardo Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:
Mese della verità? Siamo arrivati ad un punto in cui le partite valgono il triplo. Se la Fiorentina è questa la situazione è preoccupante. E' giusto dare tempo a questo allenatore di intervenire, ma se non vediamo risultati ancora da questa domenica... Dopo la gara di Sassuolo il rodaggio è finito e si potrà iniziare a dare una valutazione anche a Vanoli. Fino ad ora non si è vista lucidità mentale per uscire da questa situazione. Firenze è una città che ti sostiene tanto, ma anche scorbutica. Se le cose dovessero continuare a non andare bene il clima si complicherebbe ulteriormente. La sofferenza di questa difesa è anche accentuato dal fatto che abbiamo un centrocampo leggero, che non ha grandi qualità di intercetto. Di Comuzzo mi raccontano che ultimamente ha riacceso la lampadina anche in allenamento. E' l'ora di ributtarlo dentro. Kean? Deve giocare da solo e sentirsi libero. Io ritengo che questa squadra debba giocare con tre centrocampisti e a fare perno ci devi mettere uno forte fisicamente: Sohm sarebbe perfetto. Poi due mezze ali e Gudmundsson e Fagioli a fare le mezze punte, liberandoli mentalmente e dicendogli: "Divertitevi!".
