Il giornalista Daniele Garbo ha parlato a TMW Radio del momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv L’opinione: “Fiorentina inallenabile? Chi lo dice forse ha ragione”
news viola
L’opinione: “Fiorentina inallenabile? Chi lo dice forse ha ragione”
Il punto di vista del giornalista
Questa era una squadra che alla vigilia del campionato pensavamo potesse lottare per l'Europa, mentre per tutto l'arco della stagione è rimasta in zona retrocessione o a ridosso della zona retrocessione. Quando qualcuno dice che questa squadra è inallenabile forse ha ragione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA