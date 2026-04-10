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L’opinione: “Fiorentina inallenabile? Chi lo dice forse ha ragione”

L’opinione: “Fiorentina inallenabile? Chi lo dice forse ha ragione” - immagine 1
Il punto di vista del giornalista
Redazione VN

Il giornalista Daniele Garbo ha parlato a TMW Radio del momento della Fiorentina:

Questa era una squadra che alla vigilia del campionato pensavamo potesse lottare per l'Europa, mentre per tutto l'arco della stagione è rimasta in zona retrocessione o a ridosso della zona retrocessione. Quando qualcuno dice che questa squadra è inallenabile forse ha ragione.

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