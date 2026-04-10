Antonio Damato, ex arbitro internazionale e oggi designatore a Cipro, è intervenuto a 30esimo minuto su Italia 7. Queste le sue parole:
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L’ex arbitro Damato: “Serve creare empatia con i giocatori. A cosa serve Open Var”
Le parole dell'ex arbitro Antonio Damato
Passare dal campo alla sfera dirigenziale non è semplice. Noi lavoriamo molto con i raduni, vado negli stadi per visionare arbitri. Pressioni? Ce ne sono tante, anche all'estero. Anche a Cipro, come in Italia, il calcio è vissuto come una religione. C'è molta passione. Il calcio cipriota è a un buon livello dal punto di vista tecnico, tra questi il Pafos. Anche l'AEK Larnaca che è stata eliminata dal Crystal Palace. Abbiamo squadre che a livello europeo si difendono bene.
Open Var—
E' nato come mezzo per diffondere il regolamento e per far conoscere alla gente le dinamiche arbitrali. Dovrebbe aiutare a far capire i non addetti ai lavori come un arbitro lavora, decide. Poi è ovvio che qualcosa non è andato, al tifoso in generale interessa altro.
Arbitri in Italia—
Ci sono tanti elementi validi. Negli ultimi anni Maurizio (Mariani ndr) ha fatto un salto di qualità e farà parte della spedizione ai Mondiali. Ritengo che sia un bel riconoscimento al lavoro che fa l'AIA e Rocchi. E' un successo di tutti. Colombo è uno dei profili che possa ben figurare in futuro. L'arbitro deve avere delle caratteristiche che permettano di creare empatia e stima reciproca con il calciatore.
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