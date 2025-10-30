Longhi: “Fiorentina? Errore di valutazione. Mi stupisce in negativo l’atteggiamento”

Il commento di Bruno Longhi sulla Fiorentina

Redazione VN 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 20:06)

Questo pomeriggio, durante un intervento a Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha analizzato il momento difficile della Fiorentina di Stefano Pioli, reduce dalla pesante sconfitta a San Siro contro l’Inter.

“Secondo me i problemi della Fiorentina non sono soltanto tecnici o tattici, ma coinvolgono l’intero ambiente,” ha spiegato Longhi. “C’è stato un errore di valutazione generale: la società pensava di aver costruito una squadra fortissima, all’altezza degli obiettivi stagionali, ma alla prova dei fatti si è rivelato che qualcosa è mancato. In particolare, manca forza fisica, mancano muscoli. È una squadra che sa palleggiare, che ha tecnica, ma che non ha giocatori capaci di fare la fase di interdizione. Questo è, secondo me, il grande errore commesso in sede di costruzione della rosa.”

Il giornalista ha poi sottolineato come la situazione si sia complicata anche a livello psicologico: “Quando una squadra nata per proporre gioco si ritrova costretta a lottare per risalire la classifica, entra in un vortice negativo. È quello che sta accadendo alla Fiorentina.”

Longhi ha infine commentato anche la prova dei viola contro il Milan: “È da stamani che lo ripeto: quello che mi ha colpito non è solo la partita persa, ma l’atteggiamento. Di fronte a un Milan falcidiato dalle assenze, nel primo tempo la Fiorentina avrebbe dovuto approfittarne, invece ha mostrato paura, troppa paura. E quando giochi con la paura di perdere, alla fine perdi davvero.”