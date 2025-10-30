Nuovo allenatore? Bocci: “Spalletti era aggredibile. Vanoli il più concreto”

Alessandro Bocci risponde così al Pentasport di Radio Bruno alla domanda dell'eventuale sostituto di Pioli

Redazione VN 30 ottobre - 19:48

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto per analizzare il momento della Fiorentina e la complessa ricerca del nuovo allenatore dopo le ultime settimane turbolente.

"Non c’è una soluzione ideale. Spalletti, per dire, era aggredibile una settimana fa. La Fiorentina non può permettersi certi profili: Guardiola, Klopp, Ancelotti, Zidane… sono fuori portata.

"Motta non viene considerato al momento, anche se io personalmente lo apprezzo molto. Forse il gruppo non sarebbe adatto al suo gioco. Il nome più praticabile è Paolo Vanoli, che verrebbe di corsa, ma non sono convinto che la società lo ritenga il profilo giusto per dare una vera scossa all’ambiente".

Poi un passaggio sulla situazione interna: "Pradè è un dead man walking, un dirigente in piena tempesta. Finché non si chiarisce la sua posizione, sarà difficile convincere un tecnico forte. Serve qualcuno che porti serenità e fiducia, e oggi questa condizione manca".

Infine, su altre ipotesi: "Iachini e Ballardini rappresentano l’usato sicuro, ma non credo siano profili che accendono la piazza. Palladino, invece, è impossibile: si è lasciato malissimo con la società e con parte della tifoseria".