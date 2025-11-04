L’esperto: “Commisso non ha badato a spese. Ecco quanto gli è costata la Fiorentina”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Iaria, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dei soldi spesi in questi anni di gestione Commisso. Ecco le sue parole:
Il più rammaricato di tutti è Commisso. Non ha mai badato a spese dal 2019 e di certo non si aspettava di ritrovarla in fondo alla classifica. Gli investimenti dell'estate servivano per migliorare il piazzamento della scorsa stagione e invece si stanno rivelando un clamoroso flop. Questo progetto triennale che era stato affidato a Pioli, con un grande ingaggio, visto i suoi trascorsi al Milan nascondeva la volontà di raggiungere la Champions. La competizione che cambia maggiormente la 'vita' delle squadre. Palladino prendeva la metà del tecnico ex Milan. Il monte stipendi della Fiorentina è cresciuto parecchio proprio perché il piano era quello di migliorare i risultati stagionali. Nel mezzo miliardo speso da Commisso in questi anni sono presenti anche i costi di acquisizione, circa 140 milioni. Il presidente sborsa ben 25 milioni grazie alla Mediacom, cifre folli rispetto al passato quando gli sponsor valevano 2/3 milioni. Quello è il valore di mercato dello sponsor principale di una squadra del tipo della Fiorentina.
