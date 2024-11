Su Kean

"Kean? È un giocatore fantastico e l'abbiamo aiutato anche noi in quel momento quando non segnava come adesso. Sono contento per lui, perché sta vivendo un momento bello e se lo merita dopo i momenti difficili passati. Se mi manca il gol? Sì, ma arriverà presto. Sto lavorando su quello e su come aiutare la squadra".