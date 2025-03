Kean, l’ex allenatore: “Sente fiducia ed è contento. E lui rimarrebbe in viola”

"Al di là del suo rendimento, si vede che è in fiducia. Sente la fiducia della società, dell'allenatore, dei tifosi. Sta facendo molto bene. Lo vedo contento, e sta trovando una continuità nelle prestazioni grazie all'esser schierato sempre in campo, cosa che non accadeva in passato. Sotto l'aspetto tecnico, sta giocando da prima punta in modo davvero eccezionale: sa giocare spalle alla porta, fare la sponda, sa fare tutto. Gli ho visto davvero sbagliare poco ed è migliorato tantissimo sotto questo punto di vista. Mercato? Sono dell'idea che trovare questa continuità in giro non è semplice se vai in grandi squadre. Lui ha già fatto questo passaggio, ed alla Juventus ha fatto fatica. Anche al Paris Saint Germain aveva una grande concerrenza, nonostante abbia fatto bene. Sono convinto che nella sua testa il suo obiettivo è quello di rimanere alla Fiorentina. Bisognerà vedere, però, quali saranno gli interessi di mercato".