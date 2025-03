L'argentino sembrava avere le carte in regola per fare il salto di qualità, ma alla Juventus i numeri sono impietosi. Al contrario di quelli di chi ha fatto il percorso inverso

"Ci mancava solo l'incrocio con Kean in questo momento di difficoltà". Dalla prospettiva Juventus, questo è il pensiero che La Gazzetta dello Sport ritiene preponderante. E' la resa dei conti degli ex di turno, in particolare tra Moise e Nico Gonzalez, il cui mondo si è ribaltato: da 16 reti in più di Kean nel 2023/24 a 17 in meno nel 2024/25 fino ad oggi (20 contro 3).