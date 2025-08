I preparatori atletici: “Vogliamo far raggiungere la migliore condizione a tutti”

L'obiettivo primario dei preparatori atletici viola è quello di portare ogni calciatore ad un grande livello di forma

Redazione VN 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 16:40)

Molti, se non tutti, i volti nuovi nello staff di Stefano Pioli per la sua seconda avventura alla Fiorentina. Tra ieri e oggi, in molti hanno parlato direttamente dal ritiro di Burton upon Trent, nel Regno Unito dove la squadra, sotto il loro sguardo, si sta allenando ormai da cinque giorni. Così nell'intervista, i tre preparatori atletici, ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno.

Roberto Peressutti (preparatore atletico) — "Stiamo lavorando alla grande e vediamo una buona disponibilità da parte di tutti i ragazzi. Vogliamo far raggiungere la migliore condizione a tutti. Cosa chiede Pioli? In ogni club c'è una strategia diversa. Stefano vuole calciatori sempre pronti e non stanchi all'inizio dell'allenamento successivo. Cerchiamo sempre di accontentare il mister."

"La presenza di big influisce sul lavoro? I giocatori di esperienza sono fondamentali all'interno di una rosa. Trasmettono tutti i concetti che hanno provato negli anni ai più giovani. Siamo i primi ad ascoltarli, soprattutto se hanno consigli ed esperienze pregresse da raccontare"

Alessio Butini (preparatore atletico) — "Siamo soddisfatti del lavoro che stanno facendo i nostri ragazzi, sia in campo che in palestra. Le tre amichevoli ravvicinate? E' una scelta della società. Noi ci adattiamo in base alle partite. Vogliamo soddisfare ogni richiesta."

Matteo Osti (preparatore atletico) — "Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto al Viola Park e di quello che stiamo facendo in Inghilterra. Stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi preposti. Da oggi cominciano i test più importanti che ci faranno capire molte cose. Gli allenamenti divertenti sono una richiesta del mister e noi la condividiamo. Vogliamo essere pronti per il 21 agosto, è il nostro obiettivo"