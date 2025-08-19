Guetta: “Questa Fiorentina è la più forte dell’era Commisso”

David Guetta, storica voce viola e direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
Ho qualche perplessità, non credo vedremo spesso insieme Gud-Kean-Dzeko. Il bosniaco, con tutti gli alti e bassi di Gudmundsson, la scorsa stagione avrebbe giocato tantissime partite. Per me questa Fiorentina è la più forte dell'era Commisso. Le incognite della scorsa stagione erano superiori a quelle attuali. Sohm ha cominciato molto bene, per questo non credo che la società viola spenderà volentieri 25/30 milioni per un centrocampista. Non vedo tanti altri rinforzi da parte delle altre big in Serie A. Non è certo che Moise Kean possa segnare gli stessi gol della passata stagione. Piccoli sarebbe una grandissima riserva dell'ex Juventus, ma non credo venga in panchina alla Fiorentina. In più, la richiesta del Cagliari, 30 milioni, non sembra alla portata dei viola.
