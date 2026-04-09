Il commento di David Guetta a Radio Bruno dopo la pesante sconfitta della Fiorentina arrivata all'andata di Conference League contro il Crystal Palace:
VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta: “Prestazione indegna, non c’è un gioco. Ma Solomon, cosa ha?”
news viola
Guetta: “Prestazione indegna, non c’è un gioco. Ma Solomon, cosa ha?”
Il commento del giornalista, David Guetta, dopo la pesante sconfitta rimediata dalla Fiorentina in Conference League
Sarebbero veramente in pochissimi da confermare il prossimo anno: forse giusto De Gea e Fagioli. Ma Solomon, cosa ha? Sembra entrato nel limbo come Lamptey. Non è nemmeno un fatto psicologico questa prestazione indegna della Fiorentina, che ricordo essere l'unica squadra italiana ad aver fatto tutte le finale delle coppe europee. Vanoli è palesemente un allenatore che non è adatto a rilanciare la Fiorentina al 4°/5° posto. Ha un gioco che non esiste. Non si può tenere la prossima stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA