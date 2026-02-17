Il giornalista David Guetta, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Guetta: "Atteggiamento schizzofrenico su Vanoli. Può dare ancora di più"
Guetta: “Atteggiamento schizzofrenico su Vanoli. Può dare ancora di più”
Le parole del giornalista, David Guetta, sul momento che sta vivendo la Fiorentina tra la vittoria con il Como e i prossimi appuntamenti
C'è un atteggiamento un po' schizzofrenico su Vanoli. Per me va applaudito il lavoro fatto a Como, ma ancora qualcosa in più deve e può dare. Mettere Parisi basso a sinistra sabato è stata una sorpresa, poi si è rivelata funzionale e vincente.
