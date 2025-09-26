David Guetta durante il "Pentasport" di Radio Bruno, ha detto la sua sulla partita della Fiorentina con il Pisa di domenica. Ecco le sue parole:
Guetta: "A Roma si accontentano di più rispetto a Firenze"
C'è un fatalismo che non mi piace. C'è una predisposizione al pessimismo, dopo solo 4 giornate. Ad inizio stagione c'era un grande ottimismo generale, poi è tutto sparito. Questo clima di rassegnazione lo considero negativo. Pioli ha avuto due mesi per allenare questa squadra. Sono abbastanza nel calcio di oggi. Il tecnico cambia gli undici di giornata in giornata, questa cosa non può far bene. Vedo una squadra che non riesce a costruire gioco. Nessuno riesce a liberarsi dalla marcatura, tranne Pongracic. Da fuori Firenze la Fiorentina viene vista molto meglio di quella vista dall'interno della città. A Roma, le persone per bene e non quelle che inseguono i calciatori per strada o vandalizzano le loro auto, si accontentano molto di più, rispetto alla tifoseria viola. Qui stiamo ancora analizzando le dichiarazioni di Palladino e Trevisani. Per non parlare del fatto che leggo e sento un pessimismo incredibile per un campionato iniziato soltanto da 4 giornate
