Graziani si domanda: “Perché Gud si è intristito? Questo è il problema da risolvere”

Le parole di Ferrari

Questo è un momento dove tutti devono stare tranquilli e sereni. Sarebbe troppo comodo darsi la colpa a vicenda. E' un momento difficile, ma adesso la società e l'allenatore dovranno capire come intervenire per cambiare le cose. Nelle ultime partite la fortuna è venuta a mancare, così come i gol. Folorunsho, in questo, potrà essere molto utile. E' un buon giocatore. Al momento alla Fiorentina serve qualcuno che porti serenità. L'importante è non perdere la testa. I nuovi acquisti potranno essere utili anche in questo, nel riportare entusiasmo e felicità in tutto l'ambiente viola