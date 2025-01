Dov’è finito il vero Gudmundsson? L’islandese è sempre più spento

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola dedica un focus ad Albert Gudmundsson, spiegando come i numeri dell'islandese siano ben distanti rispetto non solo alle aspettative, ma anche al precedente rendimento al Genoa. Quest'anno viaggia su cifre decisamente in flessione: 9 gare giocate su 19, mai 90', 415' complessivi e soli 3 gol. Un confronto oggettivamente impietoso. La Fiorentina non ha ancora potuto apprezzare il vero Gud, sotto nessun punto di vista. Lunedì a Monza è apparso anche poco coinvolto, meno partecipe.