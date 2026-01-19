Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Italia7, al programma "30° minuto", per commentare la vittoria a Bologna. Ecco le sue parole:
Graziani: “Rocco doveva arrivare 15 anni prima. Fiorentina? Salvezza tranquilla”
Ho tanti ricordi con Commisso, una delle prime cose era che si voleva farsi chiamare Rocco anzi che presidente, ma avevo troppo rispetto per lui. L'ho vissuto qualche volta anche a cena persona fantastica. Aveva tanta voglia di fare una grande Fiorentina, doveva arrivare 15 anni prima a Firenze. Bologna-Fiorentina? Questa squadra è più forte dell'anno scorso, lo ripeterò all'infinito. Adesso salvarsi è meno difficile, mancano ancora tante giornate da qui alla fine. Sono sicuro che la Fiorentina si salverà in modo tranquillo
