Graziani: “Rocco doveva arrivare 15 anni prima. Fiorentina? Salvezza tranquilla”

Redazione VN

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Italia7, al programma "30° minuto", per commentare la vittoria a Bologna. Ecco le sue parole:

Ho tanti ricordi con Commisso, una delle prime cose era che si voleva farsi chiamare Rocco anzi che presidente, ma avevo troppo rispetto per lui. L'ho vissuto qualche volta anche a cena persona fantastica. Aveva tanta voglia di fare una grande Fiorentina, doveva arrivare 15 anni prima a Firenze. Bologna-Fiorentina? Questa squadra è più forte dell'anno scorso, lo ripeterò all'infinito. Adesso salvarsi è meno difficile, mancano ancora tante giornate da qui alla fine. Sono sicuro che la Fiorentina si salverà in modo tranquillo

