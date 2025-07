Graziani: “Pioli deve preoccuparsi dei difensori. Kean? Pericolo scampato”

Sulla difesa viola — "Fossi in Pioli mi preoccuperei intanto dei difensori a disposizione. Ce ne vogliono almeno 4 capaci. Poi se gioca con un modulo specifico, non lo so, ma credo che prima voglia vedere chi ha a disposizione. Se giochiamo con Dodo da una parte e Gosens dall'altra, comunque, dovremo giocare con 3 difensori".

Su Kean — "Kean? Adesso il coltello dalla parte del manico ce l'ha la società. Oggi se non si portano 70 milioni, Kean non si vende. Penso che il pericolo sia scampato ormai. Per un altro anno credo che giocherà con la Fiorentina".

Su Sottil e Ikone — "A mio modo di vedere, Sottil ha bisogno di andare a giocare. Non ha senso che rimanga a Firenze. Se è meglio Ikone di lui? No, non è mai migliorato".