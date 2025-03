Graziani: “Pana? L’importante è non perdere. Fagioli non può giocare da trequartista”

Terracciano o De Gea?

Io non comprendo questa storia, che il secondo gioca nelle coppe e il primo in campionato. Sembra un contentino. Cosa mi cambia a me se mi fai fare 5 partite in tutta la stagione. Rimarrò sempre il secondo. Per me devono sempre giocare i migliori, poi nei momenti dove il primo portiere non sta bene, posso pensare di usufruire del secondo. Garantire il posto da titolare, solo nelle coppe, per me non è una cosa normale. Il portiere più bravo è quello che gioca sempre, anche perché non ha un dispendio fisico come in altri ruoli. Non vedo la necessità di alternare i portieri durante la stagione