G.Galli su Terracciano: “Se Palladino ha stabilito le gerarchie non può cambiare”

Se Palladino ha stabilito ad inizio stagione che in Conference League il titolare è Terracciano e in campionato è De Gea, non può cambiare adesso, soltanto perché si entra nelle fasi decisive della competizione europea. Ovviamente, non so se ad inizio stagione il tecnico viola abbia chiarito le posizioni dei due portieri, ma in caso lo abbia fatto non può cambiare in corsa